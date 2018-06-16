Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Бресте на День города

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новую подстанцию скорой медицинской помощи в Бресте откроют на День города, сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объект вводим на День города - 28 июля. Сейчас мы закупаем новые кареты скорой медицинской помощи. По сути дела, с этой подстанции будет идти диспетчеризация всех карет скорой помощи города. Это крайне нужный объект. Он позволит сократить время доезда к пациенту, сэкономить на амортизации машин, горюче-смазочных материалах. Здесь же, на этой станции, будет оказываться первая оперативная медицинская помощь", - отметил Александр Рогачук.

Возведение подстанции скорой помощи в юго-западной части Бреста началось в 2017 году. Строительство объекта ведется согласно мероприятиям, посвященным 1000-летию областного центра. В зоне подстанции находятся несколько спальных микрорайонов, где проживают около 100 тыс. человек. Для их обслуживания планируется выделить 12 бригад неотложки.

"Подстанцию по уникальному проекту по ул. Суворова возводят работники объединения "Брестоблсельстрой". Перед тем как ее туда разместить, мы проработали максимальное количество вариантов и выбрали, я считаю, наиболее оптимальный. Объект строится за деньги городского бюджета", - дополнил мэр.-0-