Новую подстанцию скорой помощи в Бресте планируется ввести до конца года

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте новую подстанцию скорой медицинской помощи планируется ввести в строй до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления здравоохранения облисполкома Виктор Михаловский.

Строительство объекта ведется согласно мероприятиям, посвященным 1000-летию областного центра. Возведение подстанции скорой помощи в юго-западной части Бреста началось в 2017 году. Сейчас работы близятся к завершению. Планируется, что в октябре-ноябре текущего года новое учреждение здравоохранения будет введено в строй.

В зоне подстанции находятся несколько спальных микрорайонов, где проживают около 100 тыс. человек. Для их обслуживания будут направлены 12 бригад неотложки. "Их 32 в Бресте. Мы перераспределим бригады скорой помощи, чтобы охватить ими центр и окраины. Соответственно это сократит время доезда к пациенту, позволит сэкономить на амортизации машин, горюче-смазочных материалах", - отметил Виктор Михаловский.

По словам начальника облздрава, брестская неотложка полностью укомплектована кадрами. С учетом ввода нового объекта в службу скорой помощи дополнительное распределение получили молодые врачи. "В целом в здравоохранении области текучесть кадров минимальная. Есть другой вопрос. У нас практически 20% работающих - люди пенсионного возраста. Но это не ухудшает качество оказания медицинской помощи. Важно сохранить преемственность, наставничество, научить молодежь тем тонкостям, которые они не увидят в университете", - считает он.

В учреждения здравоохранения Брестской области в текущем году будут направлены более 800 молодых специалистов среднего медицинского персонала. Также на первое рабочее место придут 388 врачей.-0-