10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую систему контроля парковочного пространства тестируют в Минске, сообщил сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме директор ГУ "Парковки столицы" Олег Лещинский, передает корреспондент БЕЛТА.

Пилотный проект реализуется в районе улиц Воронянского - Чкалова - Авакяна. До конца прошлого года были определены платные парковочные места, установлены видеокамеры, которые позволяют фиксировать факт нахождения автомобилей на парковке при помощи распознавания регистрационных знаков, размещены информационные стенды.

С 26 декабря проводится информирование жильцов прилегающих дворов о том, что в тестовом режиме начнет работу автомобильная парковка. Формируется электронная база данных о владельцах транспортных средств, проживающих на этой территории.

"Сформировать списки доступа и согласовать их с администрацией района планируется к 29 января. Пока не убедимся, что система работает в нужном ключе, нет сбоев, парковка в полном объеме функционировать не будет", - отметил Олег Лещинский.

Парковка будет платной только в определенное время - с 8 утра до 8 вечера. Чтобы предотвратить заезд не принадлежащего жильцам транспорта в прилегающие дворы, там также установлены видеокамеры, которые позволят в случае необходимости привлекать к ответственности за нарушение требований дорожных знаков.

"Похожие подходы применяются на парковке в районе бульвара Мулявина, только там нарушения фиксирует инспектор, ежемесячно проводим мониторинг с помощью технического оператора. Материалы отправляются в Госавтоинспекцию и суд, которые затем принимают решение о привлечении к ответственности. В августе прошлого года был суд, двое автовладельцев были оштрафованы", - отметил Олег Лещинский.

Подобная мера применяется избирательно, только к тем, кто допускает нарушения неоднократно. Зачастую с автомобилистом проводится просто профилактическая беседа.-0-