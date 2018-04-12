Новую систему сбора мусора в частном секторе планируют внедрить в Гомеле

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новую систему сбора коммунальных отходов в частном секторе планируют внедрить в Гомеле, сообщил сегодня журналистам генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году будут приобретены 1,4 тыс. пластиковых контейнеров по 120 л для сбора мусора. Их безвозмездно передадут на ответственное пользование жителям частного сектора. На каждое домовладение - два контейнера. Один серого цвета - для общих отходов, второй желтого - для вторичных материальных ресурсов. Сбор мусора будет осуществляться по специальному графику. "Если же кому-то понадобится дополнительный вывоз, то нужно будет позвонить диспетчеру, и услугу окажут за оплату", - добавил Виктор Кулаго.

Первый этап охватит 700 домовладений по улицам Кирова, Полесской, Барыкина, Крупской. В перспективе такую практику планируют внедрить во всем частном секторе областного центра.

"Сейчас для сбора мусора люди используют старую тару, пакеты и т.д. Когда их выставляют на улицу для последующего вывоза, конечно, это портит общую картину. Новая система позволит исправить эту ситуацию", - считает гендиректор. К тому же, по мнению Виктора Кулаго, такая практика будет иметь и положительный экономический эффект, а также поможет приучить население к раздельному сбору мусора.-0-