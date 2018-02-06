Новую технику для лесовосстановления планируется выпускать в Беларуси

6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую технику для лесозаготовок и лесовосстановления планируется выпускать в Беларуси. Об этом сегодня журналистам во время рабочей поездки в Гродненскую область сообщил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Амельянович принял участие в заседании совместной рабочей группы министерства и холдинга "Амкодор" на базе торгово-сервисного центра "Амкодор-Гродно". Темой совещания стали основные направления развития технологий ведения лесного хозяйства и применения техники холдинга.

"Механизация процессов важна как с точки зрения экономической эффективности, так и с учетом безопасности процессов. С каждым годом количество техники увеличивается. Стало хорошей традицией встречаться с производителями, конструкторами, делать акцент на улучшении качества машин", - отметил Михаил Амельянович. Важным направлением сотрудничества станет выпуск техники для восстановления, создания новых лесов, ухода за ними и защиты.

"Серьезно механизацией лесозаготовительных процессов мы занимаемся в последние 9-10 лет. Если в 2009-2010 годах заготавливалось около 9 млн куб. м древесины, то в 2017-м установили своеобразный рекорд: в лесах министерства заготовлено около 18 млн куб. м древесины, а в целом по стране - свыше 22 млн куб. м. Тогда начинали с нуля по механизации, была ручная валка. А сегодня свыше 50% лесозаготовительных процессов ведется механизированным способом", - отметил Михаил Амельянович. Он подчеркнул, что техническое перевооружение лесохозяйственных учреждений - одна из приоритетных задач министерства. За 2017 год лесхозами приобретено 20 харвестеров и 14 форвардеров отечественного производства, 62 погрузочно-транспортные машины, 62 сортиментовоза и другая лесозаготовительная техника и оборудование на сумму более Br49,5 млн.

За счет увеличения заготовки древесины в прошлом году были полностью обеспечены сырьем перерабатывающие предприятия страны. В текущем году, отметил министр, продолжится модернизация лесного хозяйства, в частности, в деревообрабатывающих цехах лесхозов будут устанавливаться современные линии по переработке леса в продукцию с высокой добавленной стоимостью, создаваться новые сушильные комплексы.

"Плотно сотрудничаем с Министерством лесного хозяйства по всем направлениям, прислушиваемся, что необходимо улучшить, усовершенствовать в производимых машинах", - отметил председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин. Он подчеркнул, что за короткий промежуток времени (около 9 лет) "Амкодор" создал 9 новых машин для лесного хозяйства, которые успешно работают в 10 странах. В том числе на других континентах, в частности, в Африке. В 2018 году заканчивается проектирование еще 5 новых машин, а также планируется выпуск опытных 3-4 машин, которые вскоре пойдут в серийное производство.

"Параллельно обсуждается еще как минимум 15 новых машин, которые будут проектироваться только для лесозаготовок и ухода за лесом", - отметил Александр Шакутин. Техзадание на новую технику будет исходить прежде всего от Минлесхоза.-0-