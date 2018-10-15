Новую технологию ремонта кровель применят в Минске

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минскремстрой" предлагает изменить подходы к ремонту кровель, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор предприятия Владимир Баешко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Баешко, применяя современные технологии, можно примерно вдвое уменьшить отходы производства. По новому методу планируется обновить кровлю при капитальном ремонте средней школы №76.

"Только при ремонте кровли гимназии №61 площадью 3,6 тыс. кв.м вывезли 800 т материалов, школы по ул. Жукова площадью 2,8 тыс. кв.м - более 1,1 тыс. т. Нет необходимости менять кровлю полностью. Есть новые технологии, которые могли бы обеспечить необходимую теплопроводность", - отметил Владимир Баешко.

Сэкономленные средства предлагается направлять на другие объекты. Ежегодно в столице проходят капительный ремонт 15 учреждений образования. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил изучить вопрос и проанализировать эффективность предлагаемых решений.

"Минскремстрой" выполняет весь комплекс работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений. В его состав входит 12 филиалов. В 2018 году специалисты предприятия работали на 63 объектах, в том числе на 46 жилых домах. В сентябре открылись после капительного ремонта четыре школы и четыре общежития.-0-