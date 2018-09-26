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Новые аллеи высадят в Минске во время месячника по благоустройству

Регионы 26.09.2018 | 13:55
Фото из архива
Фото из архива

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые аллеи заложат в Минске во время месячника по благоустройству, сообщила сегодня журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова в пресс-центре БЕЛТА.

В Лошицком усадебно-парковом комплексе высадят деревья в честь 100-летия МВД, в парке Победы - 100 яблонь в поддержку молодежного движения. Появятся аллеи, посвященные 45-летию "Зеленстроя Заводского района" (из 30 ясеней), 80-летию Советского района. Молодые саженцы украсят территорию вблизи кольцевой автодороги, парки, скверы, а также пр. Победителей.

На территории родильного дома №5 пройдет акция "Сердце Матери", на Цнянском водохранилище - акция "Чистая тропа", в парке Курасовщина планируется открыть новый зеленый маршрут.

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева сообщила, что месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий стартует 1 октября. Такая трудовая акция организуется традиционно, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зиме. Коммунальные службы и администрации районов разработали планы мероприятий. Так, предстоит выполнить ремонт более 130 тыс. кв.м улично-дорожной сети, 250 остановочных пунктов, высадить около 6 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, убрать листву.

"Мы надеемся на помощь трудовых коллективов, комитетов территориальных самоуправлений, будут организованы субботники с участием жителей. Приглашаем всех привести в порядок свои дворы, парки, территории предприятий", - отметила Марина Малаева. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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Теги
благоустройство, Минск, пресс-конференции
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