12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые датчики фиксации скорости будут работать 12 сентября в Брестской области, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Так, с 7.00 до 19.00 мобильные датчики фиксации скорости будут работать на Р-136 (Дрогичинский район, деревня Салово, ул. Комсомольская, 14, скоростные ограничения - 60 км/ч), на Р-102 (Каменецкий район, деревня Рясна, ул. Юбилейная, 2, скоростные ограничения - 40 км/ч), в Бресте (проспект Машерова, 64, скоростные ограничения - 60 км/ч) и в Пинске (ул. Брестская, 179, скоростные ограничения - 60 км/ч).

Фиксировать скорость датчик в Барановичах будет с 7.30 до 19.30 по адресу проспект Советский, 20 (скоростные ограничения - 60 км/ч).

Еще два датчика будут работать в Бресте. С 8.00 до 12.00 - по ул. Орловская, 32 (скоростные ограничения - 50 км/ч), с 12.00 до 19.00 - по ул. Московская, 346 (скоростные ограничения - 60 км/ч).-0-