14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые датчики фиксации скорости начали работать в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Два стационарных датчика установлены на новой городской магистрали - проспекте Лебедева. Сегодня они переведены из тестового режима работы в основной. Кроме того, на новой дороге в "зеленую волну" включены светофорные объекты. Настроены они таким образом, что попасть в нее можно при движении в 60 км/ч.

В Гродненской области продолжится установка стационарных датчиков фиксации скорости. Сейчас на трассах региона работают 56 подобных объектов. Установлены они, прежде всего, в наиболее аварийно опасных местах.

До конца августа заработает еще один стационарный "радар" в Гродненском районе. Он появится у бывшего поста ГАИ по трассе М6 Минск-Гродно. Завершается реконструкция главной транспортной артерии региона: вместе с вводом в эксплуатацию новых участков дороги определяются и места установки датчиков фиксации скорости.-0-