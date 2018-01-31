Новые деревообрабатывающие линии появятся в четырех лесхозах Минской области

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установка новых деревообрабатывающих линий планируется в четырех лесхозах Минской области в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

"Вести модернизацию производства будут практически все лесхозы региона. Что касается новых деревообрабатывающих линий, планируется, что в 2018 году они появятся в Логойском, Клецком, Узденском и Червенском лесхозах", - отметили в объединении.

Также в Стародорожском опытном лесхозе новое оборудование для обработки древесины большого диаметра дополнительно позволит перерабатывать на пиломатериалы до 30 тыс. куб.м древесины в год при двухсменной работе.

Сейчас лесхозы Минской области ежегодно перерабатывают 800 тыс. куб.м круглого леса. В процессе модернизации производства, предполагающем установку линий лесопиления, сушильных комплексов, закупку рубильных машин, данный показатель в течение двух лет предполагается увеличить до 1 млн куб.м. Это в том числе позволит увеличить объем экспорта продукции деревообработки.

По итогам работы лесхозов Минской области в 2017 году объем производства пилопродукции составил более 225 тыс. куб.м, что превышает более чем на 19% плановое задание, а также на 13% уровень 2016 года. Наибольший объем производства пиломатериалов в прошлом году достигнут Борисовским опытным лесхозом (34,2 тыс. куб.м) и Березинским лесхозом (31 тыс. куб.м). Объем экспорта пиломатериалов лесхозами области превысил 117 тыс. куб.м (53% от общего объема реализации). Поставлено на экспорт более 400 тыс. куб.м круглых лесоматериалов. Объем механизированной заготовки составил более 50%.

В состав Минского ГПЛХО входят 20 государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов), 168 лесничеств, 449 лесохозяйственных участков и 2072 обхода.-0-