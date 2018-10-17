17 октября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Новые детские сады в 2019 году появятся в Островце и Лиде. Об этом сегодня на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе уделяется большое внимание решению проблемы с местами в детских садах, особенно в тех районах, где она стоит наиболее остро. Только в 2018 году в области введены в строй четыре новых сада - в Островце, Гродно, Щучине и Новогрудке.

"Строится еще один сад в Лиде. Ввод его запланирован на 2019 год. В 2020 году появится новый сад в Скиделе", - сказал председатель Гродненского облисполкома. Еще один сад планируется сдать в 2019 году в Островце. В следующем году начнется проектирование детского дошкольного учреждения на 230 мест в микрорайоне Грандичи в Гродно. В спальном районе начато строительство первых жилых домов, важно, чтобы не отставала от ввода жилья и социальная инфраструктура.

Кроме того, сейчас реализуется проект внедрения мероприятий по энергоэффективности для устойчивого энергетического развития Ошмянского района с привлечением грантовых средств ЕС. Прошла экспертизу проектно-сметная документация по реконструкции и модернизации детского сада №3 в Ошмянах.

На эти цели в рамках технической помощи ЕС будет направлено около $500 тыс. Планируется утеплить кровли и стены, заменить окна, установить солнечный коллектор с тепловым насосом, вентиляцией и рекуперацией. На энергоэффективное будет заменено оборудование пищеблока и освещение, реконструируют системы отопления и водоснабжения. Проведут другие работы. Запланировано включение объекта в областную инвестиционную программу на 2019 год.-0-