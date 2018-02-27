Новые объекты общепита и парковки запланированы в районе пр.Победителей, ул.Орловской и ул.Радужной в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах пр.Победителей - ул.Орловская - полоса отвода железной дороги - ул.Радужная пройдет в Минске с 12 марта по 5 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Центрального района, сообщает БЕЛТА.

Проектируемый район занимает территорию 83 га. Предлагается реконструкция жилой застройки, существующих объектов общественного назначения. Изменения ожидают территорию боксовых гаражей вдоль ул.Тимирязева, между ул.Тимирязева и ул.Л.Украинки планируется разместить дополнительные объекты общественного обслуживания и парковки.

В жилой зоне будут сформированы комфортные внутридворовые пространства с элементами общественного обслуживания, сохранены и благоустроены зеленые зоны. Предусмотрено озеленение бульваров и пешеходных связей, формирование сети улиц и проездов для транспортного обслуживания с организацией подземных и наземных стоянок, парковок.

Первая очередь (до 2020 года) предполагает строительство объекта общественного питания быстрого обслуживания с линией автораздачи и паркингом, объекта общественного обслуживания, открытых парковок для транспорта вдоль ул.Л.Украинки.

Дом торговли "Рамонак" планируется преобразовать (с надстройкой) под торговый центр с объектами общепита и элементами бытового обслуживания, подземным паркингом. Здание ЖЭС-97 (с надстройкой до 5 этажей) станет административно-торговым комплексом с подземным паркингом и объектом общественного питания.

Также в планах декоративное озеленение и благоустройство участков по ул.Л.Украинки-Тимирязева, создание защитного зеленого ограждения вдоль гимназии №16 по ул.Л.Украинки, реконструкция местного проезда между ул.Л.Украинки и пр.Победителей с устройством тротуаров, озеленением и благоустройством откосов, реконструкцией лестниц и пешеходных дорожек.

Вторая очередь (до 2030 года) предусматривает снос боксовых гаражей по ул.Тимирязева и по ул.Лынькова для размещения многоуровневых паркингов с объектами обслуживания, реконструкцию автостоянки по пр.Победителей,71 и строительство компенсирующего паркинга с административными помещениями, паркинга с объектами общественного назначения в развязке ул.Тимирязева-ул.Радужной.

Проект разработан с целью регулирования инвестиционных процессов. Общая площадь многоквартирного жилого фонда в районе проектируемой территории - 355,5 тыс. кв.м. Здесь проживает 18,6 тыс. чел. В настоящее время в границах проектирования находятся школа, гимназия, четыре детских дошкольных учреждения, поликлиника. COOO "Тойота -Моторс" в границах участка строит автосалон "Лексус-Минск".

Презентация материалов проекта состоится 14 марта в 18.30 в здании районной администрации (ул.Мельникайте, д.6, актовый зал, 3-й этаж).-0-