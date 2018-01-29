Новые очистные сооружения построят в Жабинке до конца 2020 года

29 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. В Жабинке Брестской области до 2020 года планируется построить новые очистные сооружения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Максим Антонюк.

Проект "Чистая река - главный приоритет" реализуется по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина". Заявителем выступает Жабинковское ЖКХ, его партнеры - польская коммунальная компания "ЭкоБуг" и Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Инициатива подразумевает возведение новых городских очистных сооружений, строительство водно-экологического комплекса, организацию просветительской работы. Общий бюджет проекта - 2,36 млн евро, из них 85% приходится на белорусскую сторону.

Жабинка является городом-спутником Бреста. Планируется, что к 2025 году численность населения райцентра с 13,5 тыс. увеличится до 22 тыс. человек. "Развитие города без строительства новых очистных сооружений было бы невозможно. К участию в трансграничной программе мы заранее подготовились, изучили подобный опыт Каменецкого района. Наш проект предусматривает современные очистные сооружения: без полей фильтрации, с полной биологической очисткой стоков, обезвоживанием осадков", - отметил Максим Антонюк. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца текущей пятилетки.

Кроме того, по проекту в Жабинковском районе рядом с деревней Петровичи будет создана экологическая тропа. Ее маршрут проляжет вдоль реки Мухавец. Благоустройство рекреационной зоны в том числе подразумевает оборудование малых архитектурных форм, питьевых фонтанчиков. Другие подробности пока не разглашаются.

В Жабинке реализуется еще несколько значимых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, завершается проектирование расширения и реконструкции городского водозабора. Также в этом году будет разработан проект и начато строительство главной канализационной насосной станции.-0-