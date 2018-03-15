15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые остановки появятся на автобусных маршрутах №115Э и №87С в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
Так, с 16 марта автобусы №115Э "Вокзал-Тубдиспансер" будут останавливаться в районе автовокзала "Центральный" в обоих направлениях.
С 30 марта для автобусного маршрута №87С "ДС Зеленый Луг-6 - АС Автозаводская" учреждается остановочный пункт "ДС Калиновского" по ул. Седых при движении в направлении АС "Автозаводская".-0-
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