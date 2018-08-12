12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые пешеходные улицы могут появиться в Минске. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, передает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о планах по созданию пешеходных улиц в столице, Дмитрий Семенкевич отметил, что вписать пешеходную улицу в уже существующую структуру города - непростая задача. "В новой застройке это вполне применимое понятие. Идея генерального плана такова, что крупные районы Минска рассматриваем как самостоятельные города, и там тоже должны появиться свои пешеходные улицы. Их должно быть как минимум шесть", - сказал он.

Замминстра также поделился видением будущего исторической застройки Минска: "Город - это динамичная среда, и, конечно, новые объекты обязаны появляться в центре, и даже в историческом центре. Нельзя ограничиваться только сохранностью старого. Прошлые эпохи отразились в застройке центра города, нам тоже есть, что сказать будущим поколениям. Другой вопрос заключается в искусстве гармонично вписать объект в то, что было создано до нас".

Касательно развития жилой застройки Дмитрий Семенкевич подчеркнул, что приоритетным является создание комфортной среды. "Задача архитекторов, инженеров сделать города более удобными и безопасными. В требования по детским площадкам добавили нормы, чтобы они были для разных возрастов, для подростков. Вносим в нормы вопросы обеспечения безопасности домов – видеонаблюдение, ограждения, шлагбаумы", - уточнил замминистра.-0-