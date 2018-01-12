12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые пожарные депо возводят в Дятлово и Островце. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое пожарное депо, строительство которого ведется в Островце, станет третьим подобным объектом в районном отделе по ЧС. Ранее одно депо было отрыто непосредственно у Белорусской АЭС, а еще одно разместилось в городе.

"Начинается возведение депо в Дятлово. Кроме того, прорабатывается вопрос по строительству спасательных частей в новых спальных районах Гродно. С соответствующей инициативой спасатели выходят к местным властям", - отметил Сергей Шпарло. Участвуют гродненские спасатели и в программах трансграничного сотрудничества. В частности, прорабатываются проекты строительства новых пожарных частей в Ивьевском РОЧС, в поселке Сопоцкин Гродненского района.

Продолжится обновление инфраструктуры, пожарно-спасательного оборудования, автомобильного парка подразделений МЧС в Гродненской области. "Акцент сделан на то, чтобы в боевых расчетах находилась техника высокой проходимости с большим запасом тушащего вещества. В 2017 году, к примеру, мы получили 7 подобных автоцистерн с запасом воды от 8 до 10 т. Всего в области уже 40 таких автомобилей, они есть в каждом районе региона", - рассказал Сергей Шпарло. Он подчеркнул, что такие автомобили важны для тушения пожаров в зимний период, когда из-за холодов замерзают водоемы. Трудности, связанные с забором воды, в этом случаем могут сказаться на оперативности тушения. Большой же запас воды в цистерне позволяет справиться с возгоранием в максимально короткие сроки и без дозаправки на водоисточниках.

Занимаются гродненские спасатели и созданием собственных образцов спасательной техники. В частности, в Год науки специалисты областного управления МЧС совместно с Гродненским государственным университетом им. Янки Купалы участвовали в разработке электрогидравлического дезинтегратора. Агрегат можно будет использовать для раскалывания железобетонных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ. Также получен патент на полезную модель "Система пожарной сигнализации с устройствами автоматического закрывания дымонепроницаемых и противопожарных дверей для автоматического закрывания дверей при пожаре".

В регионе в 2017 году продолжилась тенденция по снижению количества погибших на пожарах. По сравнению с 2016 годом количество погибших в огне сократилось с 60 до 50 человек (минус 17%), важно, что не допущено фактов гибели или травматизма детей. На 13% - с 822 в 2016 году до 715 в 2017-м - сократилось и количество пожаров.

В двух районах области - Вороновском и Дятловском - в течение 2017 года не допущено фактов гибели людей на пожарах. В 2017 году на пожарах спасено 35 человек, из них 21 - работниками МЧС, 14 - населением. Зафиксирован 21 факт положительной сработки автономных пожарных извещателей, благодаря чему смогли покинуть задымленное помещение свыше 20 человек.-0-