Новые профессии в 2017 году получили свыше 1,5 тыс. безработных Брестской области

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1,5 тыс. безработных Брестской области получили новые профессии в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.
Профессиональная подготовка безработных является одним из направлений активной политики занятости, повышающим их шансы на трудоустройство, отметили в комитете. Ежегодно в Брестской области органами по труду, занятости и социальной защите на обучение направляется свыше 1 тыс. безработных. В 2017 году новые профессии приобрели 1 568 безработных, из которых почти половина (40%) обучались под заказ нанимателей с гарантией последующей трудоустройства.
Обучение проводилось более чем по 40 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда, на базе 27 учреждений образования области и республики, включая Брестский центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих.
Так, желающие трудоустроиться в сфере услуг могли получить профессии визажиста, мастера по маникюру и педикюру, парикмахера, оператора связи. Для работы в торговле и общепите готовили поваров, продавцов, кассиров торгового зала, для строительных организаций - каменщиков, бетонщиков, штукатуров, облицовщиков-плиточников, электрогазосварщиков. Также можно было обучиться по ряду специальностей для работы в сфере ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, промышленности.
В 2018 году обучение безработных и иных категорий граждан по этим и другим профессиям и специальностям будет продолжено. В целом в текущем году в Брестской области планируется направить на обучение не менее 4,7% от нуждающихся в трудоустройстве граждан. При этом связанные с обучением расходы оплачиваются службой занятости за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В том числе на период профессионального обучения безработным ежемесячно назначается стипендия, отметили собеседники.
Особое внимание в текущем году планируется уделить проведению информационных мероприятий массового характера для различных категорий граждан: ярмарки вакансий, акции, дни предприятия, семинары с нанимателями, профориентационные мероприятия для учащихся выпускных классов и другие. Кроме того, с целью оказания помощи в выборе профессии, смене рода занятий и повышения квалификации органами по труду оказываются профконсультационные услуги. Ежегодно в регионе их получают более 50% граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве. В прошлом году такой возможностью воспользовались около 18 тыс. человек.-0-
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