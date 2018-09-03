3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые рекламные тумбы появятся на улицах Минска, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработано несколько вариантов конструкций, в том числе с подсветкой. Также подготовлены предложения по модернизации имеющихся тумб, в частности, украшение их декоративными элементами снизу и сверху с логотипом предприятия. Как ожидается, после обновления рекламные площади увеличатся на 15%. Рассматриваются различные цветовые решения, изучается опыт Парижа, Кельна, Праги, Брюсселя, Берлина, где в оформлении широко используются бордовый, темно-синий и темно-коричневый цвета.

Предполагается изготовить опытный образец шести- или восьмигранной тумбы с остеклением и подсветкой. Кроме того, в микрорайонах новой застройки планируется более активно использовать вариант конструкции, установленной в Каменной Горке вблизи торгового центра "Грин". Для уменьшения затрат на ремонт, изготовление рекламных установок из металла и пластика, информационных табличек, повышение качества услуг организован производственный участок в арендуемом помещении по ул. Гурского.

Борис Васильев сообщил, что работа по изменению облика наружной рекламы проводится совместно с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, предприятием "Минскреклама".

Всего в ведении предприятия находятся 428 рекламных конструкций, в том числе 264 афишные тумбы, 19 пилларсов и 145 "афиш-бочонков", расположенных на остановках общественного транспорта.-0-