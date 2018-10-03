Новые сорта тюльпанов украсят Минск будущей весной

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеленители столицы начали высаживать луковичные растения, которые будущей весной украсят город, сообщила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подбираем новые сорта. Оттенки останутся прежние - сиреневые, розовые, красные, желтые. Основные отличия касаются вида цветков. Появятся тюльпаны с более крупными бутонами, махровыми лепестками. Всего закуплено около 145 тыс. луковиц", - отметила Анжелика Пузанкова.

Также разработаны проекты высадки хвойных растений вдоль проспектов Независимости и Победителей. В озеленении применяются различные виды растений, в том числе с листвой и иголками разных цветов. Для подготовки к зиме выполняется обрезка многолетних растений, уборка летних цветов, ремонт малых архитектурных форм.

За период месячника по уборке, озеленению и благоустройству, который стартовал 1 октября, предприятие планирует высадить около 5 тыс. деревьев и 11 тыс. кустарников, очистить от мусора и листьев более 7 тыс.га территорий.-0-