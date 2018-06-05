Новые ставки единого налога для ИП и физлиц вступают в силу в Гродненской области с 6 июня

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц вступают в силу в Гродненской области с 6 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Размеры ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на территории Гродненской области утверждены решением Гродненского областного Совета депутатов от 14 мая 2018 года №20 "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц".

"Необходимость принятия решения связана c увеличением в соответствии с указом Президента от 25 января 2018 года №29 "О налогообложении" базовых ставок единого налога. Размер ставок единого налога в Гродненской области находился ниже минимальных значений базовых ставок единого налога, установленных указом №29", - отметили в инспекции МНС по Гродненской области. В соответствии с решением размер ставок по 26 позициям увеличен до минимального значения базовых ставок. В том числе по 17 ставкам с индивидуальных предпринимателей (по 12 видам деятельности) и 9 ставкам с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность (по 5 видам деятельности).

Как и ранее, для удобства применения решения в виде отдельных таблиц установлены ставки единого налога для плательщиков - физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, и плательщиков - иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси.

По отдельным видам работ и услуг в решении сохранен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога. Как и ранее, такой коэффициент будет применяться индивидуальными предпринимателями, проживающими и выполняющими работы и оказывающими услуги населению на всей территории Гродненской области, за исключением Гродно и Лиды.

Решение не распространяется на индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог в соответствии с положениями указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" и осуществляющих деятельность на территориях, установленных решением Гродненского областного Совета депутатов №296 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 года №345".

Новые ставки применяются индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает с 6 июня 2018 года.

Решение об установлении новых ставок единого налога опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси pravo.by, а также размещено на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси на странице инспекции МНС по Гродненской области в разделе "Местные налоги (сборы)".-0-