Новые светофоры заработали перед началом учебного года на трех перекрестках в Гродно

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перед началом учебного года на трех перекрестках в Гродно заработали новые светофоры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Новые регулируемые пешеходные переходы появились по Индурскому шоссе. Ранее здесь была расширена проезжая часть, благоустроена прилегающая территория. "С начала учебного года количество юных пешеходов на этом участке возрастет, поэтому было принято решение о включении ранее не работавших светофоров у выезда с улиц Вишневецкая и Малаховичская, а также у нижнего въезда на рынок "Южный ", - пояснили в ГАИ. Скоординировать работу светофоров и настроить зеленую волну на Индурском шоссе планируется до конца сентября.

Кроме того, к учебному году у школ и детских садов Гродно обновлена разметка на пешеходных переходах, искусственных неровностях, нанесены пиктограммы и предупредительные надписи "Школа", оборудовано, где необходимо, дополнительное освещение, обустроены пешеходные дорожки на подходах к учебным заведениям.-0-