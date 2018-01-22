Новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми отходами установлены в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению. Соответствующее решение Минского городского исполнительного комитета №131 от 16 января нынешнего года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством. Так, в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, тариф составил Br7,7430 за 1 куб.м, в домах, где мусоропровод отсутствует либо не функционирует, - Br6,0055 за 1 куб.м.

Предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, также составят Br7,7430 и Br6,0055 за 1 куб.м соответственно в домах с мусоропроводом и без него.-0-