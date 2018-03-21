21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии освещения дворов и парков планируется протестировать в Минске, сообщил на пресс-конференции главный инженер предприятия "Мингорсвет" Олег Глушенков, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в городе реализован пилотный проект по установке светодиодных светильников с датчиками движения на участке ул. Платонова. При отсутствии транспортных средств и пешеходов освещение отключается, когда же проезжает автомобиль или к пешеходному переходу подходят люди, поэтапно загораются несколько светильников. Такие подходы позволяют экономить до 30-40% электроэнергии. "Разрабатываются пилотные мероприятия и по паркам, скверам, дворовым территориям", - отметил Олег Глушаков.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА он рассказал, что рассматривается возможность применения подобных технологических решений на одной из центральных аллей парка Челюскинцев, а также в микрорайоне Кунцевщина.

В целом, по словам Олега Глушакова, система наружного освещения Минска по энергоэффективности находится на высоком уровне, что отмечают и зарубежные гости. Затраты электроэнергии на эти цели в общем объеме энергопотребления столицы составляют около 0,6%.

Проводимые с 2010 года мероприятия по энергосбережению позволили предприятию сохранить прежний уровень потребления электроэнергии при значительном приросте светоточек. Проводится замена существующих световых приборов на более энергоэффективные, внедряются технологии, обеспечивающие повышенную светоотдачу и регулирование светового потока в ночное время. В 2018 году "Мингорсвет" рассчитывает за счет энергосберегающих решений сэкономить 665 тыс. т условного топлива.

Всего на балансе предприятия находится около 150 тыс. светоточек.-0-