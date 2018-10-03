Новые технологии защиты деревьев от соли опробуют в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые методы защиты высаженных вдоль дорог деревьев применят в Минске, сообщила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, передает корреспондент БЕЛТА.
На зеленые насаждения будет наноситься специальная пленка, содержащая необходимые микроэлементы для подкормки. В весенний период ее смоют. Пилотный проект реализуют в районе Главпочтамта на проспекте Независимости.
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