Новые варианты участия в застройке Раковского предместья предложены инвесторам в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвесторам предлагается принять участие в застройке Раковского предместья в Минске. Информация о проведении 24 марта очередного открытого аукциона на право заключения договоров финансирования объектов строительства и реконструкции размещена на сайте Минского городского центра недвижимости, сообщает БЕЛТА.

Проект застройки территории в границах улиц Раковской - Витебской - внутриквартальной территории улиц Немиги - Романовская Слобода реализует коммунальное строительно-эксплуатационное унитарное предприятие "Минская спадчина". Договора предусматривают финансирование строительства, включая реконструкцию, нежилых изолированных помещений, машино-мест, определенных проектной документацией.

Аукцион проводится в соответствии с указом от 6 июля 2015 года №306 "О реализации проекта на территории Раковского предместья в г. Минске" решением Мингорисполкома от 27 июля 2017 года №2555 "О проведении аукционов" и в порядке, установленном инструкцией, утвержденной решением Мингорисполкома от 18 февраля 2016 года №401.

На торги выставляется право заключения договора финансирования шести нежилых изолированных помещений, где могут размещаться объекты общественного питания и торговли, оказания услуг, гостиницы и хостелы. Начальная цена по объектам варьируется от Br34,068 тыс. до почти Br416,63 тыс.

Кроме прочего, покупателю необходимо будет обеспечить финансирование проектирования и строительства общего имущества здания, в котором расположено нежилое изолированное помещение, и работ по сносу капитальных строений, расположенных на земельных участках в границах застройки, строительству внутриквартальных инженерных сетей, благоустройству территории.

Как сообщалось, на территории Раковского предместья в историческом центре города планируется построить комплекс в национальном стиле, исключающий жилые дома и офисные здания. При этом будет сохранена историческая застройка и памятники, расположенные на территории предместья. Проект будет реализован в 2015-2020 годах. Заказчиком объекта определено КСЭУП "Минская спадчина", генеральной проектной организацией - КУП "Минскпроект", подрядной - ОАО "Строительный трест №7".

Раковское предместье является одним из самых древних районов Минска (оно начало заселяться еще в XI веке). В настоящее время предместье располагается на улицах Раковская, Витебская, Замковая, Димитрова и Освобождения. До наших дней здесь сохранились Свято-Петро-Павловский собор, который был построен в XVII веке, и здание бывшей синагоги (конец XVIII века).-0-