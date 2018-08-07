Новые виды оборудования для общепита будут выпускать в Барановичах

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые виды оборудования для предприятий общественного питания будут выпускать в Барановичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

Председатель ГКНТ Александр Шумилин во время посещения Брестской области побывал на предприятиях, которые реализуют проекты по Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы. Один из таких проектов - "Организация производства современных машин для предприятий общественного питания с модификациями и внедрением новых технологий" - выполняет предприятие "Торгмаш" в Барановичах.

"При его реализации планируется выпускать новые для Беларуси виды технологического оборудования для очистки овощей, измельчения мяса и рыбы на фарш и т.д. Продукция будет иметь технические характеристики на уровне мировых аналогов с конкурентной ценой. Новое оборудование основано на собственных разработках предприятия", - рассказали в пресс-службе.

Во время посещения "Торгмаша" Александр Шумилин осмотрел производственные помещения и обсудил с руководством и трудовым коллективом перспективные направления развития предприятия, вопросы технического перевооружения и выпуска новой продукции.

По Госпрограмме инновационного развития в Барановичах реализуется проект по организации производства прецизионных самоцентрирующих токарных патронов различных диаметров для высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования. Работы ведутся на Барановичском заводе станкопринадлежностей. Ожидается, что продукция будет иметь преимущества перед зарубежными аналогами.

Александр Шумилин также посетил лабораторию интродукции и технологии ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси в Ганцевичах, где реализуется инновационный проект по созданию и совершенствованию биотехнологического комплекса по микроклональному размножению хозяйственно полезных растений. Проект относится к VI технологическому укладу. Его инновационность заключается в создании единой технологической цепочки по микроклональному размножению, адаптации и выращиванию растений.-0-