Новые жилой и торговый комплексы планируется построить в минском микрорайоне Шабаны

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Ротмистрова - ул. Алеся Бачило - ул. Селицкого - пр. Партизанский пройдет в Минске с 8 мая по 1 июня, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.
Проектируемый участок занимает 74,8 га. До 2023 года здесь планируется построить многофункциональный общественно-торговый комплекс. Вторая очередь освоения предполагает возведение нового жилого комплекса на 1 тыс. квартир, пристройки к школе №168, размещение объекта общественного назначения, трансформацию части территории ОАО "ДСТ №7".
Также запланирован снос производственного корпуса управления механизации и сервисных услуг "Минскавтодор-Центра", административно-хозяйственного здания транспортной инспекции, административно-бытового комплекса с гаражами строительно-монтажного треста №8. В районе появятся многоуровневые гаражи-стоянки почти на 2,7 тыс. машиномест, будут увеличены площади диспетчерского пункта "Шабаны".
Изменится транспортное обслуживание жителей. Так, в районе просп. Партизанского запроектировано строительство транспортной развязки в зоне пересечения с ул. Проектируемой №2, ликвидация светофорного объекта на подъезде к гипермаркету "Простор", а также устройство местных обслуживающих проездов с устройством на них остановочных пунктов автобусов. В перспективе предусмотрено продление Автозаводской линии метрополитена в Шабаны.
Кроме того, предполагается строительство транспортной развязки для продления ул. Свислочской, что позволит снизить транспортную нагрузку на ул. Селицкого.
Презентация материалов состоится 10 мая в 18.00 в средней школе №200 (ул. Алеся Бачило, 26). С документами можно ознакомиться по 22 мая в здании районной администрации.-0-
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