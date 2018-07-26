26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый автобусный маршрут свяжет Брест и польский Тересполь. Такое соглашение достигнуто сегодня во время первого экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение о сотрудничестве подписали ОАО "Брестский автобусный парк" и польская фирма Markus. "Интерес был обоюдным. Соглашение касается пассажирских перевозок и предоставления туристических услуг. То есть мы предоставляем польской стороне свои туристические маршруты, у нас они наработаны по всей Беларуси. Аналогично поступают наши партнеры. Также договорились об открытии нового маршрута Брест-Тересполь", - рассказал директор Брестского автопарка Павел Забавский.

Несмотря на то, что между белорусским и польским пограничными городами всего несколько километров, у Брестского автобусного парка до этого времени не было маршрута в Тересполь. "Направление из Беларуси в Польшу и обратно востребовано среди пассажиров. Расстояние между нашими городами небольшое, расходы минимальные. Проект довольно интересный", - считает Павел Забавский.

Планируется, что на первоначальном этапе автобус Брест-Тересполь будет курсировать два-три раза в неделю. Если пассажиропоток будет высоким, количество рейсов может быть увеличено. "Расписание уже согласовано на уровне области, направлено в министерства транспорта Беларуси и Польши. Как только расписание утвердят, откроем маршрут", - добавил собеседник.-0-