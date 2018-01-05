Новый автобусный маршрут в Минске свяжет ж/д вокзал и Республиканский клинический медцентр

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 января будет организована работа нового автобусного маршрута №190э от железнодорожного вокзала Минска до Республиканского клинического медицинского центра в районе агрогородка Ждановичи (Минский район), сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Работа маршрута организуется по будним дням и субботам со следованием автобусов по ул. Бобруйской, К. Цеткин, Тимирязева, автодороге Р28, ул. Парковой, по местному проезду до РКМЦ в прямом направлении, а также по местному проезду, ул. Парковой, пр. Победителей, МКАД, автодороге Р28, ул. Тимирязева, К. Цеткин, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в обратном направлении.

В "Минсктрансе" также рассказали, что в связи с обращением администрации Центрального района столицы с 8 января изменяется трасса автобусного маршрута №154 "ДС Карастояновой - Щедрина". Движение автобусов будет организовано по Долгиновскому тракту, ул. Пригородной, Сморговскому тракту, ул. Щедрина с выполнением новых остановочных пунктов "Мозырская" (по ул. Пригородная в районе пересечения с ул. Мозырской) и "Брагинская" (по Сморговскому тракту в районе пересечения с ул. Брагинской). При движении в обратном направлении трасса этого маршрута останется без изменений.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.-0-