Новый автобусный маршрут в направлении 10-й детской поликлиники организован в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый автобусный маршрут №186 в направлении 10-й детской поликлиники организован в Минске, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Автобус будет отправляться по будним дням от станции метро "Могилевская" со следованием по проспекту Партизанский, улицам Кабушкина, Крупской, Шишкина в прямом направлении; улицам Шишкина, Кулешова, проспекту Партизанский - в обратном направлении.
Маршрут начнет работу с 11 июля и позволит улучшить транспортное обслуживание района 10-й городской детской поликлиники, расположенной по ул. Шишкина, 24.
С 16 июля по будним дням будут выполняться дополнительные рейсы на автобусном маршруте №150 "РК Брилевичи - Озерцо" отправлением от разворотного кольца в 23.04 и от остановочного пункта "Озерцо" в 23.30.
С 9 июля на летний период вносятся изменения и в расписание автобуса №141 "ДС Карбышева - Областная больница". Отменяется выполнение рейсов от остановки в районе больницы в 8.04, 13.30 и от ДС Карбышева в 13.04.-0-
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