Новый больничный комплекс построят в Бресте

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в заречной части города построят новый больничный комплекс. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя облисполкома Олег Величко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже есть согласие Президента на строительство в Заречном районе больничного комплекса. Он будет включать в себя взрослую, детскую, стоматологическую поликлиники, женскую консультацию, второй очередью - больницу. Сейчас начинаем проектирование прежде всего поликлинических учреждений. Начать строительство планируется в следующем году", - отметил Олег Величко.

Заместитель председателя облисполкома добавил, что в юго-западной части Бреста также возводится новая станция скорой помощи. Еще одним важным объектом он назвал областную детскую больницу. "Пристальное внимание уделяем этому учреждению здравоохранения. Проведен капитальный ремонт пищеблока, скоро состоится его открытие. Также в текущем году будет сделана проектно-сметная документация на строительство нового корпуса на 100 коек", - сказал Олег Величко.

По словам вице-губернатора, в районах строительство новых медицинских объектов не запланировано, однако значительные средства будут вложены в улучшение материально-технической базы райбольниц. В целом в Брестской области в 2018 году в сферу здравоохранения планируется направить Br537 млн.

Олег Величко сегодня принял участие в открытии отделения хирургии и трансплантации Брестской областной больницы. Оно было создано семь лет назад, но все это время не имело собственных площадей. Теперь под его нужды выделен пятый этаж больницы, коечный фонд увеличился до 15 мест.-0-

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