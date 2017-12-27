27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гродно накануне новогодних праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.

Новый детский дом семейного типа

Глава семейства Андрей Жук, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой и начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин перерезают ленточку

Семья Жук

Новоселье в двухэтажном доме, построенном по улице Волковича, справила большая семья Жук. Вероника и Андрей воспитывают девять детей, шестеро из которых приемные. В семье восемь девочек, старшей 9 лет, самый же младший - мальчик Ярослав, которому в январе исполнится год.

Семья Жук

В новом детском доме семейного типа

Возводился детский дом семейного типа за счет средств республиканского, областного и городского бюджетов. Общая стоимость составила около Br453 тыс. Построен он по типовому проекту. Важно, что здесь сразу подготовили все необходимое для жизни: мебель, оборудование, посуду, детские игрушки.

Дед Мороз пришел к детям на открытие детского дома семейного типа

Дед Мороз пришел к детям на открытие детского дома семейного типа

Дед Мороз пришел к детям на открытие детского дома семейного типа

"Это уже пятый по счету дом семейного типа в Гродно. Каждый год открываем подобные дома и продолжим эту работу в будущем. Улица Волковича, которую можно называть Родительской, отлично подходит для расположения домов семейного типа. Рядом школа, в шаговой доступности центр города", - отметил на церемонии открытия дома председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он рассказал, что в перспективе на этой улице появится еще несколько таких домов, на следующий год в областном центре запланировано открытие двух - в Ленинском и Октябрьском районах.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой и начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин с новоселом Кариной

Во время чаепития

Всего же в Гродненской области в 26 домах семейного типа воспитываются около 200 детей-сирот.-0-

Фото Леонида Щеглова.