27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский дом семейного типа открылся в Гродно накануне новогодних праздников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.
Новоселье в двухэтажном доме, построенном по улице Волковича, справила большая семья Жук. Вероника и Андрей воспитывают девять детей, шестеро из которых приемные. В семье восемь девочек, старшей 9 лет, самый же младший - мальчик Ярослав, которому в январе исполнится год.
Возводился детский дом семейного типа за счет средств республиканского, областного и городского бюджетов. Общая стоимость составила около Br453 тыс. Построен он по типовому проекту. Важно, что здесь сразу подготовили все необходимое для жизни: мебель, оборудование, посуду, детские игрушки.
"Это уже пятый по счету дом семейного типа в Гродно. Каждый год открываем подобные дома и продолжим эту работу в будущем. Улица Волковича, которую можно называть Родительской, отлично подходит для расположения домов семейного типа. Рядом школа, в шаговой доступности центр города", - отметил на церемонии открытия дома председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он рассказал, что в перспективе на этой улице появится еще несколько таких домов, на следующий год в областном центре запланировано открытие двух - в Ленинском и Октябрьском районах.
Всего же в Гродненской области в 26 домах семейного типа воспитываются около 200 детей-сирот.-0-
Фото Леонида Щеглова.
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