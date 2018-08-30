Новый детский сад открылся в Бресте

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия нового детского сада, передает корреспондент БЕЛТА.

Детсад, рассчитанный на 350 мест, появился в Юго-Западном микрорайоне №2. В этой части города интенсивно строятся многоквартирные дома, где живет много молодых семей. На строительство и оснащение яслей - детского сада из областного бюджета было направлено около Br9,2 млн, использовались преимущественно отечественные стройматериалы. Специалисты "Стройтреста №8" в сжатые сроки возвели трехэтажное здание.

"Уверен, объект будет хорошим подарком активно развивающемуся микрорайону. Это единственный в области трехэтажный детский сад. Рядом с ним строится большая школа, которую введем в следующем году. Таким образом здесь будет создан целый образовательный комплекс", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он поздравил детей и педагогов с наступающим новым учебным годом, пожелал успехов в учебе и работе.

Новому дошкольному учреждению губернатор вручил сертификат на приобретение четырех детских электромобилей. "К сожалению, сейчас происходит немало дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают и дети. Дарим воспитанникам электромобили, чтобы с раннего возраста они учились правилам дорожного движения, соблюдали их", - подчеркнул Анатолий Лис.

Ясли-сад рассчитаны на 19 групп. Четыре из них предназначены для детей с особенностями в развитии: в трех группах будут заниматься ребята с тяжелыми нарушениями речи, еще в одной - с нарушениями опорно-двигательного аппарата. "Здесь созданы условия для всестороннего развития ребенка, получился настоящий детский центр. У нас около 20 кабинетов для творчества: изостудия, сенсорная комната, кабинет легоконструирования, народного творчества и другие", - рассказала заведующая яслями - детским садом №7 Татьяна Игнатюк.

В заречной части Бреста строится учебно-педагогический комплекс на 471 место, в том числе 150 предусмотрено для дошкольников.-0-