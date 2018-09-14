Новый детский сад открылся в молодом районе Гродно

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад открылся в молодом спальном районе Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад №110 возведен в Ольшанке - самом молодом и густонаселенном спальном районе Гродно. Здесь будет 12 групп для дошкольников разного возраста. Рассчитан сад на 230 мест. В нем есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, закуплено современное оборудование. В новом саду создано свыше 70 рабочих мест.

"Созданы все условия для качественного образовательного процесса, гармоничного и всестороннего развития личности ребенка. Именно здесь закладываются первые навыки и умения, дети учатся находиться в коллективе. Грамотно построенная работа в саду может многое дать не только ребенку, а через него, через воспитательный процесс поспособствовать гармоничному развитию и всей семьи", - отметил во время церемонии открытия сада заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул важность того, чтобы социальная инфраструктура развивалась параллельно с жилищным строительством. К следующему учебному году в Ольшанке будет открыта самая большая в регионе школа. Есть планы по строительству еще одного детского сада.

Внимание созданию необходимой социальной инфраструктуры уделяется в области повсеместно. На севере Гродно начато возведение нового спального района Грандичи. Там встроенный детский сад появится в одном из первых жилых домов: жильцам не придется возить детей в другие микрорайоны. Новые сады открыты в Островце и Щучине, вскоре начнет работу сад в Новогрудке. Также возводится детский сад в Лиде.

На базе нового сада в Гродно созданы и две группы кратковременного пребывания для детей. На безвозмездной основе с 9 до 12 либо с 15 до 18 часов можно оставить ребенка на занятиях. Здесь все, как в обычном саду, с детьми работают педагоги: есть занятия, игры, прогулки. Такой вид занятости детей привлекает чаще всего мам, находящихся в отпуске по уходу за вторым ребенком. Полезно это и для детей. Они привыкают к коллективу, адаптируются к детскому саду.

Открытие сада приурочено к 890-летию Гродно. Основные праздничные мероприятия в городе развернутся в субботу, 15 сентября. Город к юбилею преобразился. Помимо социальных объектов, а в Гродно открылись сад и детский дом семейного типа, город украсили яркие арт-объекты. Например, посвященный городам-побратимам трехметровый глобус. Установлена в городе и скульптура туриста, а на Советской площади - арт-объект в виде давнишней печати городского магистрата, в темное время суток он будет подсвечиваться. Одна из последних новинок - необычные урны в виде зонтиков и джентльменов. Последние одеты они во фраки. В одной руке у "джентльмена" трость, другой он приподнимает шляпу-крышку, как бы салютуя тому, кто воспользовался его услугами. На шляпе на пяти языках - русском, белорусском, польском, английском и китайском - размещено слово "спасибо".-0-