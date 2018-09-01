Новый детский сад открылся в Щучине

1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад начал работу в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он открылся в микрорайоне Западный. Здание площадью более 5 тыс. кв.м позволит с комфортом разместиться 170 детям. К услугам юных посетителей - удобные помещения групп, бассейн, медицинский блок, спортивный и музыкальные залы, игровые комнаты. Оснащен сад самым современным оборудованием. На строительство важного социального объекта было потрачено около Br5,2 млн.

"В саду созданы все условия для сохранения здоровья детей и качественного образовательного процесса. Детский сад не просто место, где ребенок проводит время, это площадка для формирования личности. Именно здесь закладываются первые навыки и умения, ребенок узнает, что такое дисциплина, ответственность, учится находиться в коллективе. Немаловажен и другой аспект: с самого детства необходимо воспитывать в детях любовь к родной земле и своему краю", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Активно в регионе работают над обеспечением шаговой доступности дошкольных учреждений образования. Пристальное внимание уделяется строительству детских садов в новых микрорайонах. Причем не только в Гродно, но и в районных центрах. В 2017-2018 годах два сада открылись в Островце, сейчас в городе атомщиков строится еще один. В ближайшее время два новых детсада будут открыты в Гродно и Новогрудке. В следующем году эта работа продолжится. Сад планируется также открыть в Лиде, новые школы - в Гродно и Островце.

Немало было сделано в Гродненской области для подготовки к новому учебному году. В школах проводился не только текущий, но и капитальный ремонт. В некоторых учебных заведениях полностью обновлены пищеблоки. Закуплены новые школьные автобусы.

К новому учебному году готовы все из более чем 330 школ региона. В этом году в Гродненской области за парты сядут почти 113 тыс. школьников, из них почти 12 тыс. первоклашек. Работать с ними будут около 20 тыс. педагогов, из которых более 800 - молодые специалисты.-0-