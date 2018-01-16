Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Вилейском районе

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится на территории белорусско-германского совместного общества с ограниченной ответственностью "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда" (СООО "ДРОЦ "Надежда") в Вилейском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

Планируется, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ДРОЦ "Надежда" завершится в следующем году.

Особенностью нового спортобъекта станет один из его бассейнов (меньший по размеру), который смогут посещать дети с ограниченными возможностями. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать рабочие места. Также возрастет объем платных оздоровительных услуг, оказываемых населению Вилейского района.

ДРОЦ "Надежда" продолжает реализацию социально значимых проектов. В прошлом году в центре была открыта фотоэлектрическая станция по использованию энергии солнца мощностью 600 кВт. Она призвана поспособствовать полному переходу центра на потребление электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.

Что касается строительства физкультурно-спортивных комплексов в Минской области, то последний подобный спортобъект был открыт в ноябре 2017 года в Воложине. В состав этого комплекса входят 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, мини-бассейн (5×8 м), зал игровых видов спорта (48×39,5 м) с трибуной на 150 мест, тренажерный зал, зал борьбы дзюдо, зал для занятий фитнесом, четыре сауны, административные и вспомогательные помещения, кафе. Спортивный зал ФОКа способен принимать соревнования различного уровня.-0-