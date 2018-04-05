Новый кольцевой газопровод вокруг Минска планируют начать строить в 2018 году

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вторую газовую кольцевую" вокруг Минска планируют начать строить в 2018 году, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белтопгаза" Леонид Рудинский, передает корреспондент БЕЛТА.
Леонид Рудинский пояснил, что нынешнему газопроводу, обеспечивающему стабильную подачу газа для Минска, уже 60 лет, и поэтому требуется строительство новой системы. На первом этапе работы будут идти на участке от ГРС "Восточная" до кольцевого газопровода в районе Партизанского проспекта и далее до ТЭЦ-3. "Мы будем строить уже в этом году. Это обеспечит в первую очередь потребление газа ТЭЦ-3, ее работу на полную мощность и в зимнее время", - сказал гендиректор "Белтопгаза".
Новый кольцевой газопровод также должен обеспечить надежное газоснабжение новых жилых микрорайонов, промышленных потребителей, поселка Колодищи.
По состоянию на 1 января 2018 года газифицированы природным газом все районные центры и города Беларуси, 88 из 89 поселков городского, рабочего и курортного типа, 3135 сельских населенных пунктов, в том числе 975 агрогородков. Природным газом газифицировано более 2,9 млн квартир. Уровень газификации квартир природным газом в стране достиг 77,1%.-0-
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