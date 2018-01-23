Новый компьютерный томограф запущен в Брестской областной больнице

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кабинет компьютерной томографии открылся сегодня в отделении лучевой диагностики Брестской областной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Аппарат японского производства приобретен Минздравом за счет централизованных республиканских средств. Стоимость оборудования составила Br1,9 млн. Еще Br621,7 тыс. были выделены из областного бюджета на реконструкцию помещений под установку нового томографа. Так, специально для доставки тяжелобольных пациентов в отделение пристроен дополнительный вход с подъемником.

Новый компьютерный томограф имеет ряд особенностей и преимуществ, в нем воплощены передовые технологии сканирования. Система обеспечивает упорядоченный рабочий процесс от укладки пациента до окончательной диагностики, обладает повышенной производительностью и безопасностью. "Аппарат предназначен для полного объемного сканирования тела человека, а также дает возможность настройки 160 срезов. Каждый срез - это скан. Тем самым увеличивается диагностическая возможность, качество изображения и вероятность нахождения патологического очага", - отметил главный врач лечебного учреждения Александр Карпицкий.

Диаметр отверстия томографа и широкая кушетка позволяют проводить исследования пациентов с любой массой тела. Само сканирование происходит в режиме реального времени, что дает медикам возможность практически сразу оценить результат. С помощью специальных программ можно сделать трехмерное изображение внутренних полостей.

"Ежегодно на старом оборудовании компьютерную томографию проходили 14-15 тыс. пациентов. При этом почти треть составляли сложные исследования внутренних органов, лицевого черепа, сосудов, которые не выполнялись нигде в области. Мы надеемся, что с вводом в строй нового томографа пропускная способность увеличится", - отметил руководитель учреждения.

С сегодняшнего дня томограф запущен в работу, одновременно идет обучение персонала. В последующем кабинет будет функционировать в круглосуточном режиме, выполняя обследования пациентов областной больницы и других лечебных учреждений, а также исследования на внебюджетной основе. По словам первого заместителя начальника управления здравоохранения облисполкома Андрея Корнелюка, который принял участие в открытии кабинета, подобные аппараты планируется также установить на базе Брестской городской больницы скорой медицинской помощи и детской областной больницы.-0-

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