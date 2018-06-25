Новый корпус БРУ станет центром для генерации и внедрения научных идей - проректор

25 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В строящемся новом корпусе Белорусско-Российского университета (БРУ) разместятся учебные и научные лаборатории, существующие и новые опытно-экспериментальные предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил проректор по научной работе университета Виктор Пашкевич.

"Задумываясь о долгосрочной перспективе и развитии вуза, мы развернули работу и по созданию здесь новых научных лабораторий: плазменных, литейных и термических технологий, робототехники, по исследованию тонкопленочных (оптических) структур. Это очень перспективные направления, по которым наши ученые уже работают. К тому же разработки в этих сферах пользуются высоким спросом у потребителей, прежде всего в промышленности. То есть мы рассчитываем получить для вуза еще и значимый экономический эффект", - отметил Виктор Пашкевич.

"По нашей задумке новый корпус должен стать своеобразным инновационным центром для генерации новых идей, научных разработок и внедрения их в производство", - сказал проректор. Проектом также предусмотрен в новом здании конференц-зал на 350 мест для проведения научных конференций, семинаров или симпозиумов.

Строительные работы на объекте возобновлены с 1 января текущего года. Уже полностью закрыт его контур, и строители приступили к отделочным работам внутри девятиэтажного здания. Благоустраивается прилегающая территория, где разместятся спортивные площадки и зоны отдыха. Финансирование ведется ритмично, без задержек с авансированием отдельных закупок. Лабораторное и научное оборудование, а также новая мебель уже приобретены. Их установят, как только из здания уйдут строители.

"Перед строителями поставлена задача завершить все работы к началу нового учебного года. Ввод в строй корпуса позволит значительно улучшить условия работы, повысить качество учебно-образовательного процесса в университете", - подчеркнул Виктор Пашкевич.-0-