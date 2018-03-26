Новый корпус для установки МРТ начали строить в Могилевской больнице скорой помощи

26 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый корпус для установки магнитно-резонансного томографа (МРТ) начали строить в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в медицинском учреждении.

Современное оборудование (весом более 12 т) в соответствии с договором прибудет в Могилев в августе-сентябре. К этому времени подготовят и помещение для его установки. Поскольку свободных площадей, которые бы подошли для эксплуатации нового томографа, в больнице нет, то было принято решение пристроить трехэтажный корпус по улице Карла Маркса к существующему лечебно-диагностическому. Томограф установят на первом этаже.

"Новый аппарат менее энергоемкий по сравнению с аналогами и характеризуется низким уровнем шума, к тому же он прост в обслуживании. Высокая точность исследований таких томографов достигается благодаря специальным компьютерным программам. Импортный томограф приобретен за средства Министерства здравоохранения, на эти цели было выделено более $260 тыс.", - сказали в учреждении.

На двух других этажах нового корпуса разместится администрация больницы, которая до сих пор разбросана по разным зданиям. А освободившиеся помещения будут задействованы вспомогательными службами, что улучшит условия работы в медучреждении.

Сейчас на объекте ведется подготовка строительной площадки: выемка грунта, подготовка опалубки, армирование и другие работы. В ближайшие дни, как только позволит погода, строители приступят к заливке фундаментов.

В настоящее время в городском стационаре после выхода из строя аппарата МРТ, отработавшего срок эксплуатации, томография не проводится. Для обследования больные направляются в другие учреждения здравоохранения.-0-