2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус городского центра трансфузиологии откроется в Минске 3 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 6-й городской клинической больнице.

Для оснащения медучреждения за счет городского бюджета закуплено оборудование для получения компонентов крови, соответствующих международным стандартам. Оборудован криобанк, установлен единственный в СНГ аппарат для рентген-облучения компонентов крови, что позволяет предупредить осложнения при переливании крови новорожденным, беременным, пациентам после пересадки органов и тканей, онкологическим больным и др.

Ожидается, что в церемонии открытия нового корпуса, который построен рядом с уже действующей базой, примут участие представители Министерства здравоохранения и Мингорисполкома. Гости ознакомятся с деятельностью центра, специалисты проведут мастер-классы по технологиям переработки донорской крови для различных категорий пациентов, рентген-облучению компонентов крови, представят современные возможности патогенредукции.

Состоится республиканский обучающий семинар "Современные направления трансфузионной медицины", где выступят ведущие специалисты в области клинической и производственной трансфузиологии Беларуси и России.

В 2010 году комитетом по здравоохранению Мингорисполкома принята концепция о создании при 6-й городской клинической больнице Городского центра трансфузиологии. Основными ее направлениями стали разработка оптимальных схем инфузионно-трансфузионной терапии с использованием компонентов и препаратов крови, внедрение высоких трансфузионных технологий, а также научно-исследовательская, инновационная, организационно-методическая и обучающая деятельность.

Основными "потребителями" крови и ее компонентов в Беларуси являются республиканские научно-практические центры - трансплантации органов и тканей, детской онкологии, гематологии и иммунологии, травматологии и ортопедии, где проводятся хирургические операции повышенной сложности.-0-