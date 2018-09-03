Новый ливневый коллектор проектируют в Минске для решения проблемы подтопления

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый коллектор для решения проблемы подтоплений улиц столицы построят в районе Минской кольцевой автодороги. Об этом сообщил главный инженер УП "Горремливнесток" Алексей Фильченков сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время ведется проектирование объекта. Он позволит снять нагрузку с коллектора "Юго-Запад", который работает в напряженном режиме. "К нему подключены ТЭЦ и водоочистная станция, которые постоянно сбрасывают воду, что во время осадков вызывает переполнение ливневой канализации в некоторых местах. Сейчас ведется проектирование коллектора большого диаметра для переброса вод предприятий на очистные сооружения вдоль МКАД. Соответственно, снимутся некоторые проблемы в Московском и Фрунзенском районах", - отметил Алексей Фильченков.

Строятся также коллекторы больших диаметров в Лошице и районе ТЭЦ-4, разработана комплексная программа развития сетей дождевой канализации. Всего, по данным МЧС, в Минске насчитывается 150 участков, где в случае обильных осадков могут возникать подтопления. В список включены и те места, в которых такая проблема возникала хотя бы один раз.

Протяженность сетей дождевой канализации в Минске превышает 1,5 тыс. км. Из них в ведении "Горремливнестока" 317 км, в основном магистральные коллекторы диаметром около 1-3 м. "Мы занимаемся техническим обслуживанием, содержанием, капитальным ремонтом сетей, обслуживаем 9 очистных сооружений открытого типа с зеркалом воды более 52 га, 3 сооружения закрытого типа", - рассказал специалист.-0-