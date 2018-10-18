Новый расчетно-кассовый центр "Витебскэнерго" открылся Верхнедвинске

18 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый расчетно-кассовый центр РУП "Витебскэнерго" открылся Верхнедвинске, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"Открытие таких центров является продолжением политики "Белэнерго" по повышению качества обслуживания граждан и юридических лиц", - отметил на церемонии открытия заместитель генерального директора "Белэнерго" Сергей Шебеко. Это позволяет обеспечить доступность подключения к электрическим сетям энергосистемы, прозрачность отношений сторон по договорам энергоснабжения, внедрить информационные технологии во взаимодействие с потребителями. В целом по стране уже функционируют 22 расчетно-кассовых и 5 сервисно-расчетных центров.

Новый объект, расположенный по ул.Советской, стал тринадцатым по счету расчетно-кассовым центром РУП "Витебскэнерго". Он отвечает современным стандартам приема посетителей, работает с 8.00 до 20.00 в рабочие дни и до 17.00 в субботу. Благоустроена прилегающая к нему территория, оборудована стоянка, предусмотрен беспрепятственный вход в здание для посетителей с ограниченными возможностями. В центре внедрено современное программное обеспечение, расширены каналы связи, установлены устройства автоматического оповещения абонентов и другие технические средства, которые позволяют полностью удовлетворить запросы потребителей.

Кроме того, сосредоточенность на общих площадях трех подразделений ("Электрические сети", "Энергонадзор" и "Энергосбыт"), ранее территориально разделенных, позволит улучшить качество и оперативность обслуживания граждан и юридических лиц, в том числе по выполнению административных процедур по подключению к электрической сети, так как весь комплекс вопросов теперь будет решаться в одном месте.

Сбытовыми подразделениями в рамках реализации программы модернизации средств учета электрической энергии в Верхнедвинском районе заменено почти 5,7 тыс. индукционных счетчиков на современные электронные. Только в этом году заменено 1,3 тыс. приборов. Автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии оснащено 26 трансформаторных подстанций и 7 многоквартирных жилых домов, объединяющих более 2,7 тыс. бытовых абонентов.

В 2019 году "Витебскэнерго" планирует открыть расчетно-кассовый центр в Браславе.-0-