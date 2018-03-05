Новый резидент СЭЗ "Брест" займется выращиванием и переработкой ягод

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" займется выращиванием и переработкой ягодной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития администрации СЭЗ Алексей Лачимов.

Договор заключен с ООО "Ягодная компания" (Беларусь). Согласно бизнес-плану, объем планируемых инвестиций составит более $4 млн. Используя европейские технологии, предприятие будет специализироваться на выращивании голубики, клубники и садовой земляники, черешни, их переработке, хранении и упаковке. Экологически чистую продукцию планируется реализовывать на внутреннем рынке и поставлять на экспорт.

В СЭЗ "Брест" с начала года зарегистрирован уже второй резидент. В январе соглашение было заключено с компанией, которая будет производить бетонные строительные элементы. Всего на территории свободной экономической зоны действуют 75 резидентов. География их экспорта - 66 стран. По итогам прошлого года предприятия увеличили объем зарубежных поставок почти на 30%. В частности, рост отмечается в государства СНГ и Грузию, Латвию, Германию, Украину, Польшу.

"Рост продолжился и в начале этого года. В 2017-м доля СЭЗ в экспорте Брестской области выросла почти на 2% и составила 30,4%. Значительно удалось нарастить экспорт профилей ПВХ в Индию, Бразилию, Оман. Осуществлены первые поставки игрушек во Вьетнам и Черногорию, машин для нанесения дорожной разметки - в Республику Корея. Наращиваются поставки мороженого в Китай. Все активнее заявляют о себе на рынках Евросоюза производители мебели", - отметил Алексей Лачимов. В прошлом году резиденты СЭЗ открыли более 20 новых перспективных рынков сбыта. В том числе речь идет об Австралии, Израиле, Канаде, Новой Зеландии, ОАЭ, Эквадоре, Японии.

Кроме того, в 2017 году администрацией свободной экономической зоны "Брест" заключено 14 соглашений о сотрудничестве с официальными и деловыми кругами Польши, Италии, Германии, Китая, Швейцарии и Турции. Немало мероприятий запланировано на текущий год. Например, представители СЭЗ совместно с партнерами организуют подготовку визитов делегаций предприятий Брестской области в Нижнесилезское воеводство Польши, в Германию и Швейцарию, а также подыскивают контрагентов для предприятий региона.-0-