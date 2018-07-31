Новый резидент СЭЗ "Минск" будет производить автокомпоненты для "БЕЛДЖИ"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - ООО "Борисовский завод автокомпонентов "ХОНЛИ" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания планирует реализовывать инвестиционный проект по организации производства автомобильных сидений, инвестируя в производство около $2 млн, а также создаст не менее 50 рабочих мест. Проект ориентирован на импортозамещение, создание качественных автокомпонентов по доступной цене.

Помимо того, что новое производство обеспечит высокоэффективные рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет, оно будет дополнительным подспорьем для другого важного инвестпроекта - организации производства по сборке легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ".

Предполагается, что создавать новый завод и налаживать производство автокомпонентов поможет Chongqing Hongli Zhixin Automotive Parts Manufacture Co Ltd.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность.-0-