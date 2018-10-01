Новый сезон "Института золотого возраста" стартовал в Новополоцке

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новый сезон городского социального проекта "Институт золотого возраста" начинает свою работу 1 октября в Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении дневного пребывания для пожилых граждан Новополоцкого территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН).

С помощью этого проекта реализуется модель социальной и психологической поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов. Стартовал он в Новополоцке в 2015 году, опыт такой формы работы уже был в Брестской области и Минске, а новополочане стали первыми в Витебской области. Проект призван объединить пожилых людей, у которых есть желание продолжать повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, поддерживать себя в хорошей физической форме и найти увлечение по душе.

Институт будет работать на базе отделения дневного пребывания для пожилых граждан ТЦСОНа по пяти направлениям. Среди них образовательное, культурно-досуговое, физической активности и здорового образа жизни, психологическое. В нынешнем учебном году в институт набрали чуть более 220 слушателей.

"График занятий уже составлен в зависимости от востребованности предложений. Например, пользуется спросом оздоровительная гимнастика и курсы по изучению иностранных языков (в основном английского). Обучение проводят студенты-волонтеры из Полоцкого государственного университета. Среди предложений также есть иппотерапия, кружки по рукоделию, изобразительному творчеству, различные тренинги. Некоторые занятия будут вести руководители кружков отделения, в других случаях задействуем волонтеров", - отметили в ТЦСОНе.

Срок обучения в "Институте золотого возраста" составляет один учебный год - с 1 октября по 30 апреля. Зачисляют желающих на участие в проекте на основании личного заявления пенсионера, где он указывает, чем бы хотел заниматься. Занятия в некоторых кружках платные, но большинство проводится бесплатно.-0-