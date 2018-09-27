Новый штаб для управления юстиции и подразделений принудительного исполнения открыли в Гомеле

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый штаб для управления юстиции и подразделений принудительного исполнения открыли сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Служебное новоселье отмечают сотрудники главного управления юстиции Гомельского облисполкома и его структурное подразделение - управление принудительного исполнения. В их распоряжение Министерством юстиции Беларуси передано административное здание по улице Фрунзе в Гомеле. В кратчайшие сроки внутри трехэтажного сооружения, а также на прилегающей территории проведен современный ремонт.

Символический ключ от нового дома вручил министр юстиции Олег Слижевский. "Скоро исполнится пять лет с момента создания единой системы органов принудительного исполнения. Для качественного выполнения возложенных на нее функций необходимо было создать достойные условия, решить вопросы с размещением людей и обеспечением их компьютерной и автомобильной техникой. Это было нашей первостепенной задачей. Она выполнена, и сегодня мы открываем настоящий штаб для максимально полного и оперативного решения стоящих перед сотрудниками подразделений принудительного исполнения задач. По сути это штаб по обеспечению бесперебойной деятельности системы юстиции всей Гомельской области", - сказал министр. По его словам, необходимая материально-техническая база есть, параллельно продолжается работа над созданием условий для оперативного исполнения производств. Сегодня на одного человека ложится нагрузка в 250 исполнительных производств ежемесячно.

Олег Слижевский подчеркнул, что ежегодно возрастает количество поступающих на обработку исполнительных документов, требующих принятия мер по выплате должниками своих обязательств. В первую очередь это связано с совершенствованием системы автоматической фиксации нарушений. Поэтому эффективность работы сотрудников ведомства напрямую зависит от развития информационных технологий. "В последние несколько лет получен доступ ко всем основным базам данных различных государственных организаций. Процесс сбора информации об имущественном положении должников при исполнении производств максимально автоматизируется", - добавил он.

С важным событием коллег поздравили руководство Гомельского облисполкома, сотрудники загсов, нотариата, областной коллегии адвокатов, руководители государственных архивов, а также ветераны органов юстиции.

После разрезания красной ленточки гостей пригласили оценить новые условия работы коллективов управлений. Служебное новоселье отметили более 70 человек. На трех этажах разместились сотрудники областного управления юстиции, управления и отделов исполнительного принуждения, канцелярии. До настоящего времени подразделения главного управления юстиции области размещались разрозненно - по шести адресам.-0-

Фото Сергея Холодилина