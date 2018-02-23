Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах ночью

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый температурный рекорд зимы установлен в Докшицах Витебской области ночью 23 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Ночью в Докшицах был установлен новый температурный минимум этой зимы - 28,9 градуса мороза. Сильные морозы сохранятся до конца февраля, поэтому возможны новые температурные рекорды и в последующие дни", - сказали в Гидромете.
В последние дни календарной зимы в связи с вторжением арктического воздуха в Беларуси установилась очень холодная погода с температурным фоном значительно ниже климатической нормы. Ожидается самый продолжительный период очень холодной погоды в уходящем зимнем сезоне. В ближайшие дни в ночные и утренние часы при прояснениях температура воздуха по стране может понижаться до 28 градусов.-0-
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