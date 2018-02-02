Новый терапевтический корпус ГКБ №4 Минска примет пациентов в 2018 году

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый терапевтический корпус в 4-й городской клинической больнице Минска примет пациентов в 2018 году, сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома председатель комитета Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

Также до конца года планируется завершить реконструкцию зданий, выделенных под размещение городского хосписа, продолжится работа по созданию в поликлиниках колл-центров, центров здоровья, внедрению современных информационных технологий. Ожидается ввод в эксплуатацию общежития для медработников по ул.Выготского, амбулатории в Первомайском районе.

В 2017 году в городе введены в эксплуатацию пять значимых объектов здравоохранения, в числе которых 6-я детская поликлиника в Брилевичах, радиологический корпус Минского городского клинического онкологического диспансера, новый корпус Городского центра трансфузиологии, корпус детской инфекционной клинической больницы.

"В 2015 году в городе утвержден план укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения на пятилетку. Приоритетными направлениями остаются введение амбулаторно-поликлинических учреждений в новых микрорайонах, реконструкция городских стационаров с возведением новых корпусов, оснащение их современным оборудованием", - отметил Сергей Малышко.

4-я городская клиническая больница им.Н.Е.Савченко - многопрофильное учреждение, лечебно-диагностический процесс в больнице ведется с участием кафедр БГМУ (урологии, клинической фармакологии, оториноларингологии, внутренних болезней). Под руководством специалистов РНПЦ "Кардиология" внедряются новые медицинские технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В больнице работает республиканский центр урологии, городские центры сосудистой хирургии, герниологии и бариатрической хирургии, нефрологический центр, центры лекарственной патологии и радионуклидной диагностики.-0-