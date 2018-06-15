Объекты водоснабжения в Могилевской области эксплуатируются неэффективно - КГК

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты водоснабжения и водоотведения в Могилевской области эксплуатируются неэффективно, сообщили БЕЛТА в КГК по итогам мониторинга областного Комитета госконтроля.

По данным на 1 января, средний износ сетей водоснабжения составлял от 35,6% до 99,8%, сетей канализации - от 35% до 95%. Кроме того, немало объектов не работает из-за ненадлежащего технического состояния.

Также выявлены нарушения законодательства и технических нормативно-правовых актов в деятельности водоснабжающих организаций. В частности, не обеспечен надлежащий учет добычи подземных вод и сброса сточных вод, не соблюдается порядок содержания объектов, отмечается низкое качество питьевой воды из источников централизованного водоснабжения.

В некоторых организациях ЖКХ отсутствует производственный контроль качества питьевой воды, а помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Установлены факты технической неисправности пожарных гидрантов, нерационально используются топливно-энергетические ресурсы.

Комитет госконтроля Могилевской области внес предложения по улучшению ситуации. По результатам мониторингов с 2017 года вынесено более 100 рекомендаций и предписаний.-0-